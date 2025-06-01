Muhammet Şimşek\'ten Dünya Kupası\'nda Altın Madalya

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans öğrencisi ve milli sporcu Muhammet Şimşek, Kazakistan'ın Almata şehrinde düzenlenen Görme Engelliler Powerlifting ve Bench Press Dünya Kupası'nda destansı bir performansa imza attı. Bench Press'te 165 kg, Squat'ta 220 kg ve Deadlift'te 242 kg kaldırarak toplamda 627 kg ile 3 altın madalya kazanan sporcu, ay-yıldızlı bayrağı gururla zirveye taşıdı. - BAYBURT