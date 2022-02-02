Üye Girişi
Münir Yıldırım: "Kazanmamız gerekiyordu ama toparlanacağız" - Son Dakika

Münir Yıldırım: "Kazanmamız gerekiyordu ama toparlanacağız"

02.02.2022 09:17
Münir Yıldırım: "Kazanmamız gerekiyordu ama toparlanacağız"

Kayserigücü Teknik Direktörü Münir Yıldırım, ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kayserigücü Teknik Direktörü Münir Yıldırım, ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Yıldırım yaptığı açıklamasında, "Kazanmamız gerekiyordu ama toparlanacağız" dedi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü FK ligin 11.haftasını puansız kapattı. Hafta sonu oynanan maçta takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Münir Yıldırım, mağlubiyet aldı. Tecrübeli teknik direktör, Kayserigücü'nün Yolspor'a 2-0 yenildiği maçta takımının başında yer almasına rağmen galibiyet sevinci yaşayamadı.

Teknik direktör Münir Yıldırım, alınan yenilgi sonrasında yaptığı açıklamada "Galibiyet için çıktığımız maçta yenildik. Bu yenilgiden gerekli dersleri çıkarıp toparlanacağız ve galibiyetler almaya başlayacağız" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Münir Yıldırım: 'Kazanmamız gerekiyordu ama toparlanacağız' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:15 "Sizi vicdana davet ediyorum" diyerek zamların geri çekilmesini istedi, AK Parti ve MHP tarafından reddedildi
08:58 İlk kez bu seviyelere çıktı! Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 100 binin üstünde
08:56 Ülkesinde tutuklanan adama tuzak üstüne tuzak! 225 milyon lirasına tedbir konuldu
08:50 İbrahim Tatlıses'ten yeni yatırım! 700 kişiye iş imkanı sunacak
08:43 Oturma düzeni polemiğine Ahmet Davutoğlu'ndan tepki: Müsamere oynamıyoruz
08:36 Gece boyunca boş arazide kazı yapıldı! Polis ekipleri nöbet tuttu
08:33 Survivor'da eleme adayı olan Evrim: Kaypak karakterli insanlar yüzüme gülmesin
08:25 Güncel altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
08:12 Kabinede yeni değişiklikler mi var? "Pakdemirli gidiyor, Mehdi Eker geliyor" iddiası
08:08 Diyanet'ten "Metaverse ile sanal hac kabul olur mu?" sorusuna yanıt
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 09:23:52. #1.11#
SON DAKİKA: Münir Yıldırım: "Kazanmamız gerekiyordu ama toparlanacağız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement