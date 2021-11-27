Murat Atalı, Uluslararası Eskrim Federasyonu Hukuk Komisyonuna seçildi

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Hukuk Komisyonu üyeliğine seçildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, Murat Atalı'nın İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilen FIE Kongresi'nde 85 oy alarak Hukuk Komisyonu üyeliğine seçildiği belirtildi.
Başkan Atalı, daha önce de Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) Hukuk Kurulu üyeliğine seçilmişti.
Kaynak: AA
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