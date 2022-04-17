Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi Açıklaması

17.04.2022 12:40
Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi Açıklaması

Eski başantrenörlerden Murat Özyer, A Milli Erkek Basketbol Takımının başına Ergin Ataman'ın getirilmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.

Eski başantrenörlerden Murat Özyer, A Milli Erkek Basketbol Takımının başına Ergin Ataman'ın getirilmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.

Fener Sporcu Fabrikası Antrenman Salonu'nda düzenlenen "Zonguldak Basket ile Şut Kampı" etkinliğine katılmak için kente gelen Özyer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ergin Ataman'ın Türk basketbol antrenörleri arasında bayrağı çok yukarı taşıdığını belirterek, Ataman'ın, Aydın Örs ekolünden gelen değerli hocalardan olduğunu söyledi.

Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini olumlu bulduğunu ifade eden Özyer, "Türk koçlarının milli formayı temsil etmesini çok doğru buluyorum. Arkadan gelen Türk koçları için de güzel bir hedef oluyor." dedi.

-"Ataman, oyunculara en büyük hedef neresiyse orayı gösteriyor"-

Özyer, eylül ayında Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Ergin Ataman'ın ilk demecinde, 'Avrupa Şampiyonu olacağız' diyor. Ergin Ataman hep oyunculara, bir sonraki adımdan çok en büyük hedef neresiyse orayı gösteriyor. Ataman'dan 'önümüzdeki maçlara bakacağız.' mesajını çok yakalayamayabilirsiniz. Ataman, en son varacak noktanın, en üst noktasını hedef gösterir. Bu bence NBA'dan gelecek oyunculara, Türkiye'deki ve Avrupa liglerinde oynayan oyunculara da çok büyük bir mesaj. Türk halkına da bu büyük bir mesaj. Herkesin beklentisi yüksek ve milli takımı yakından takip edecekler. Bu sponsorlar için de çok değerli bir mesaj."

-"Bunun bütününden, Avrupa şampiyonluğu ortaya çıkar"-

Ataman'ın hedefe ulaşılması için gereken planlamaya yapacağına işaret eden Özyer, şöyle konuştu:

"Ergin Ataman bunun planlamasını yapacak. Ama bu iş ne kadar iyi bir lider olsa da etrafındaki ekibin ve oyuncuların, herkesin, buna iletişim de dahil olmak üzere çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani medya ve halkla iletişimin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bunun bütününden, Avrupa şampiyonluğu ortaya çıkar. İnşallah dediği gibi Avrupa Şampiyonası'nda, kürsüde bayrağımızı dalgalanmasını hep beraber izleriz."

YORUMLAR
500
Avrupa Tekvando Şampiyonası öncesi Almanya ile ortak kamp yapılıyor Avrupa Tekvando Şampiyonası öncesi Almanya ile ortak kamp yapılıyor A Milli Erkek Basketbol Takımı başantrenörlüğüne Ergin Ataman getirildi A Milli Erkek Basketbol Takımı başantrenörlüğüne Ergin Ataman getirildi

Ergin Ataman, Murat Özyer, basketbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:22 Markete kadar takip etti! Kadını taciz eden şüphelinin savunması pes dedirtti
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
12:08 Survivor All Star'da Evrim Keklik, yokluk adasında zor anlaşadı
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
11:09 Galatasaray, Beşiktaş'ın sistemine geçiyor
10:52 Galatasaray'ın eski hocası Mancini'den, "Fenerbahçe'de çalışacak mısınız?" sorusuna bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 12:48:30. #1.11#
SON DAKİKA: Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement