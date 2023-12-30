Muratpaşa Belediyesi, 94 Amatör Spor Kulübüne Nakdi Destek Sağladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 94 amatör spor kulübüne 7'şer bin lira destek sağladıklarını bildirdi.

Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, amatör spor kulüplerinin şampiyon sporcular yetiştirirken gençleri de kötü alışkanlıklardan koruduğunu ifade etti.

Futboldan basketbola ilçede kurulu 94 amatör spor kulübüne maddi destekte bulunduklarını aktaran Uysal, "Desteklerimiz hep malzeme olarak devam etmişti. Kulüplerden gelen talep üzerine bu yıl nakdi destek verme kararı aldık. Her kulübün hesabına 7'şer bin lira gönderdik." değerlendirmesinde bulundu.