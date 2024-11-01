Muratpaşa\'da Sabah Sporu Etkinlikleri Katılımcılardan Yoğun İlgi Görüyor

Spor

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' kapsamında yetişkinlere yönelik düzenlediği sabah sporuyla, kent sakinleri güne zinde başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen sabah sporu etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Katılımcılar, zinde bir başlangıcın yanı sıra sosyalleşmenin de keyfini çıkarıyor. Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen sabah sporuna 100'ü aşkın kadın katıldı.

Spora katılan Aylin Coşkun, çalıştığını ancak iş dışında spora vakit ayırmak istediğini, bu nedenle belediyenin düzenlediği etkinliklere mümkün olduğunca katılmaya çalıştığını söyledi. Haftada 3 gün yapılan spor programında bacak, kol ve karın gibi farklı kas gruplarının çalıştırıldığını belirten Coşkun, profesyonel bir sporcu olduğunu ve toplulukla çalışmanın kendisine daha çok keyif ve verim sağladığını dile getirdi.

Emekli Meral Işık ise belediye aktivitelerine katılmak istediğini fakat iş hayatında zaman bulamadığını belirtti. Emekli olduktan sonra kendini spora adadığını ifade eden Işık, emekliliğe adaptasyon sürecinde spor etkinliklerinin kendisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi Antrenörü Ayşegül Selen, sabah sporunun yanı sıra kalori kontrolünün de sağlandığını dile getirerek, tüm kent sakinlerini spora davet etti. Belediyenin düzenlediği 1 saatlik sabah sporu, her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 09.00'da başlıyor. - ANTALYA