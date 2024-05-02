Muş 1984 Muşspor, Bursa Yıldırımspor'u 4-0 yenerek 2. tura yükseldi - Son Dakika
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Spor

Muş 1984 Muşspor, Bursa Yıldırımspor'u 4-0 yenerek 2. tura yükseldi

Muş 1984 Muşspor, Bursa Yıldırımspor\'u 4-0 yenerek 2. tura yükseldi

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Muş 1984 Muşspor, play-off 1. turunda Bursa Yıldırımspor'u 4-0 yenerek 2. tura yükseldi. Maçı Muş Valisi Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ve çok sayıda taraftar izledi. Kulüp başkanı Nevzat Kaya, maçın ardından yaptığı açıklamada, 20 yıl sonra 3. Lig'de play-off oynadıklarını ve ikinci lige adımızı yazdırmak istediklerini belirtti.

02.05.2024 19:53
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Muş 1984 Muşspor, play-off 1. turunda Bursa Yıldırımspor'u 4-0 yendi.

Muş Şehir Stadı'nda oynanan müsabakadan 4-0 galip ayrılan Muş 1984 Muşspor, 2. tura yükseldi.

Kulüp başkanı Nevzat Kaya, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıl sonra 3. Lig'de play-off oynadıklarını söyledi.

Ligde gruplarını 3. sırada tamamladıklarını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Bugün play-off'ta rakibimiz Bursa Yıldırımspor'la karşılaştık. Tek maç olduğu için stresi yüksekti. Öncelikle buraya gelen ve takımı destekleyen herkese teşekkür ediyorum. 20 yıl sonra buraları görmek bizim için çok sevindirici. Çünkü futbolda dün yok bugün var. Bursa sınavından başarıyla geçtik. Şimdi ilk rakibimiz Tokat ekibi. Deplasmana gideceğiz. Bir sonraki maç sahamızda olacak. İkinci lige adımızı yazdırmak istiyoruz. Hem teknik kadromuz hem futbolcularımız hem seyircimiz hem de şehrimiz buna hazır."

Maçı Muş Valisi Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ve çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Muş 1984 Muşspor, Bursa Yıldırımspor'u 4-0 yenerek 2. tura yükseldi - Son Dakika

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