Muş Spor, Kuşadası'nı 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Muş Spor, Kuşadası'nı 1-0 Mağlup Etti

Muş Spor, Kuşadası\'nı 1-0 Mağlup Etti

Muş Spor, TFF 3. Lig 1. Grup 14. haftasında Kuşadası'nı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

08.12.2024 17:20
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TFF 3. Lig 1. Grup 14. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Kuşadası Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup etti

Hakemler: Murat Kasap, İsmail Ertunç ve Erdem Tanış

Muş Spor Kulübü: İlker Günay, Emirhan Kayalar (Halil Yılmaz dk. 64), Muhammed Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, Ahmet Sun (Umut Karataş 90+3), Metin Yüksel, Tuğkan Kamışoğlu (Kadir Torbacı dk.74), İlker Günaslan, Cem Çelik (Ebu Sıddık Çelik dk. 64), Taha Ahmet Balsu (Yakup Alkan dk. 64), Yusuf Yıldırım

Kuşadası Spor Kulübü: Miraç Fatih Değirmenci, Ender Kalkan, Abdulkadir Kuzey, Abdullah Çınar (Ferhat Öztaşdelen dk. 78), Serkan Yola, Eyüp Oskan, Emir Şenocak (Mirzacan Yıldırım dk. 78), Muhammet Sait Özvardar (Hüseyin Cihan Avcu dk. 68), Yunus Emre Dursun, Muhammet Fatih Öztekin (Bilal Selamet dk. 90+4), Batuhan Özduran

Gol: Taha Ahmet Balsu (dk. 42) (Muş Spor Kulübü)

Sarı kartlar: Ahmet Sun (dk. 45+2) (Muş Spor Kulübü), Muhammet Sait Özvardar (dk. 45+2), Ferhat Öztaşdelen (dk. 90+1) (Kuşadası Spor Kulübü) - MUŞ

Kaynak: İHA

Kuşadası, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muş Spor, Kuşadası'nı 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş Spor, Kuşadası'nı 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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