Muş'ta 400 Sporcu Kuşak Terfi Töreninde Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muş'ta 400 Sporcu Kuşak Terfi Töreninde Buluştu

Muş\'ta 400 Sporcu Kuşak Terfi Töreninde Buluştu

Muş'ta düzenlenen kuşak terfi töreninde 400 sporcu heyecanla belgelerini aldı.

26.11.2024 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Muş'ta 400 sporcu için kuşak terfi töreni düzenlendi

MUŞ - Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen karate kurslarına katılan 7-18 yaş arasındaki 400 sporcu, kuşak terfi töreninde büyük heyecan yaşadı.

Muş Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen tören, sporcuların sergilediği karate gösterileriyle renklenirken, çocukların ve ailelerinin mutluluğu görülmeye değerdi. Kuşak terfi belgelerini alan sporcular, gelecek hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

Karate Kuşak Terfi Töreninde konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün devam eden birçok kursunun olduğunu söyledi. Karate kursundaki 400 çocuğun kuşak heyecanına şahitlik ettiklerini söyleyen Vali Çakır, "Bugün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan karate kursunda mezun olan 400 çocuğumuzun kuşak terfi törenine bizlerde eşlik ettik. İlimizde çeşitli branşlarda açmış olduğumuz kurslarda yaklaşık 5 bin çocuğumuza sporun değişik branşlarında eğitim vermekteyiz. Bu anlamda hem Valilik olarak hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporun tabana yayılmasında önemli çalışmalar sunmaktayız. Lisanslı sporcularımızın ve bölgelerdeki turnuvalara katılan sporcularımızın sayılarının artması anlamında yoğun çaba gösteriyoruz. Geleceğimiz güçlü ve sağlık nesiller üzerinde yükseleceğinin farkındayız. Buradan tüm velilerimize çağrımdır. Çocuklarınızı mutlaka bir spor branşına kaydedin. Çocuklarınızda ki mental ve fiziksel olarak pozitif değişimi sizlerde görün" dedi.

Karate kurslarının yıl boyunca devam edeceğini ve çocukların sporla iç içe büyümeleri için farklı branşlarda çalışmalar yürüttüklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, "Müdürlüğümüz bünyesinde açmış olduğumuz kursumuzun kuşak terfi törenini bu gün gerçekleştirmiş olduk. 4 aydır burada gördükleri kursta ve sınavda başarı gösteren 400 sporcumuz için karate kuşak terfi töreni düzenledik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Gençlik, Tören, Yaşam, Spor, Muş, Son Dakika

Son Dakika Spor Muş'ta 400 Sporcu Kuşak Terfi Töreninde Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:07 Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç’ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı
19:44 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
16:13 Arnavutköy’de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme Arnavutköy'de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme
07:58 Eylül Lize Kandemir’in giydiği elbise olay oldu Eylül Lize Kandemir'in giydiği elbise olay oldu
07:57 Mauro Icardi’den inanılmaz rakam Mauro Icardi'den inanılmaz rakam
07:47 Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi’nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı
07:25 Dünyanın en pahalı kazası Dünyanın en pahalı kazası
07:11 NATO lideri Rutte, Türkiye’yi ikna için gelmiş NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş
07:05 Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak
06:58 Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor
02:48 İsrail Maliye Bakanı’nın “Gazze işgal edilmeli“ sözleri tepki çekti İsrail Maliye Bakanı'nın "Gazze işgal edilmeli" sözleri tepki çekti
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 20:53:33. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta 400 Sporcu Kuşak Terfi Töreninde Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.