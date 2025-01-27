Muslera gitmek istediği takımları açık açık söyledi

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Süper Lig devi Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılacağı konuşulan yıldız file bekçisi Fernando Muslera, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"14 YILDIR GALATASARAY'DAYIM, KESİN KARARIMI VERMEDİM"

Galatasaray hakkındaCarve Deportiva'ya konuşan Muslera, "14 yıldır Galatasaray'dayım. Bu hiç hayal etmediğim bir başarı, 429 maç, 16 maç daha var. Bu kulüp benim milli takımda ilerlememi sağladı. Galatasaray, benim hayatımın kulübü. Sezon sonunda, Galatasaray'dan ayrılma konusunda henüz yüzde 100 bir karar vermiş değilim. Bu ailemle birlikte değerlendirdiğimiz bir konu" dedi.

"GERİ DÖNMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Görüştüğü ve gitmek istediği takımı da söyleyen başarılı eldiven, "Geçen yıl Nacional ve Penarol ile görüşmelerim oldu. Herhangi bir karar vermedim; Penarol, Nacional veya Wanderers. Uruguay futbolunu izlemeyi seviyorum, çok fazla maç izliyorum, derbiler şüphesiz ülkedeki en önemli maç ve finalde izlemek de çok daha fazlasını yaratıyor. Ben bir Uruguay futbolu hayranıyım. Türkiye'den ayrıldığım gün, bunu doğru yoldan yapmak ve bunun doğru zaman olup olmadığını değerlendirmek istiyorum. Her zaman Nacional'e dönmek istediğimi söyledim. Çok güzel altı ay yaşadım ama daha sonra sıkıntı yaratmayacağım yerlere döneceğimi açıkça belirttim. Penarol ve Nacional'in benim hakkımda konuşması hoşuma gidiyor" dedi.

"FELIPE MELO BANA SÖYLEDİ"

Son olarak Felipe Melo hakkında da konuşan Muslera, "Ulaşmam gereken hedeflerim ve hayallerim var. Hiç Uruguay şampiyonu olmadım. Bunun gerçekleştirilmesi gereken bir hayal olduğunu söylemezsem yalan söylemiş olurum. Felipe Melo, bana Balbi ile Nacional'de oynama konusunda konuştuğunu söyledi. Bu fikir onu heyecanlandırmıştı. Bana 'ben gidersem sen de gelirsin' dedi. Ben de 'beni bekle' dedim" ifadelerini kullandı.