Muşspor, GMG Kastamonuspor maçı öncesi 1. Lig hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Muşspor, GMG Kastamonuspor maçı öncesi 1. Lig hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor

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Muşspor, GMG Kastamonuspor maçı öncesi 1. Lig hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Muşspor, 6. haftadaki GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Zemin çalışmaları nedeniyle 10 Ekim Cumartesi saat 19.00'da Şanlıurfa'da oynanacak maç öncesi teknik direktör Fatih Çardak, 1. Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muşspor, ligin 6. haftasında karşılaşacağı GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Muş Şehir Stadyumu'ndaki zemin çalışmaları nedeniyle karşılaşmayı Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynayacak olan sarı-beyazlı ekip, Muş 1071 Alparslan Spor Kompleksi'nde Teknik Direktör Fatih Çardak yönetiminde çalıştı. Gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma ve koşunun ardından çabukluk, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçla tamamlandı. Zirve yarışını sürdüren Muşspor, 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını maç gününe kadar sürdürecek.

Çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Çardak, geçen sezon yaşadıkları final deneyiminin ardından bu sezon daha büyük bir başarıya ulaşmayı ve 1. Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini belirterek, "Sezon başından beri, geçen sene yaşamış olduğumuz finalin ardından aynı başarının üzerine çıkarak bu sene hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. 1. Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için de sezon başında güçlü bir yapılanmayla istikrarı koruyarak hem oyuncu istikrarı hem de oyun istikrarı açısından sezona güzel bir şekilde hazırlandık. Çok şükür, oynadığımız beş hafta içerisinde istediğimiz performansa ulaşmış vaziyetteyiz. Tabii ki her hafta ritmimizi bularak, oyun kültürümüzü daha da yukarı taşıyarak ve performansımızı en üst seviyeye çekerek, her haftaya doğru hazırlanıp kademe kademe hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuGMG KastamonusporCumartesiŞanlıurfaSporSon Dakika

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