Mustafa Gürsel: "Finale çıkmak için elimizden geleni yapacağız" - Son Dakika
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Mustafa Gürsel: "Finale çıkmak için elimizden geleni yapacağız"

20.05.2022 22:28
Mustafa Gürsel: "Finale çıkmak için elimizden geleni yapacağız"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Spor Toto 1. Lig'in play-off mücadelesinde Eyüpspor karşısında finale çıkmak için ellerinden geleni yapacağını söyledi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Spor Toto 1. Lig'in play-off mücadelesinde Eyüpspor karşısında finale çıkmak için ellerinden geleni yapacağını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında Bandırmaspor deplasmanda İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, iki takımı da play-off'ta olduğu için tebrik etti. Gürsel, "4 takımında hedefi play-off'tu. Bugün de oyuncularımızın tamamen düşünceleri ona yönelikti. Bu maça konsantre olmak kolay değil. Çarşambaya odaklandık. Oyunun içinde baktığımızda benim için oyuncuların fiziksel ve zihinsel olarak yıpranmadan maça çıkmalarını düşünüyorduk, değişiklikleri o yönde yaptık. Rakibimiz Eyüpspor oldu, Erzurumspor da olabilirdi. Önemli olan çarşamba gününe hazır gitmek. Finale çıkmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. - İSTANBUL

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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 Bandırmaspor: 0 Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 Bandırmaspor: 0 Boluspor-Altınordu maçının ardından Boluspor-Altınordu maçının ardından
Kaynak: İHA

Mustafa Gürsel, Bandırmaspor, Spor Toto, Play Off, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Gürsel: 'Finale çıkmak için elimizden geleni yapacağız' - Son Dakika


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