Mustafa Sarıgül, Mike Tyson'a veryansın etti: Yazıklar olsun - Son Dakika
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Spor

Mustafa Sarıgül, Mike Tyson'a veryansın etti: Yazıklar olsun

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YouTuber ve boksör Jake Paul, profesyonel ağır sıklet müsabakasında eski şampiyon boksör Mike Tyson'ı mağlup etti. Tyson'ın böyle bir müsabakada yer almasına CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün verdiği tepki viral oldu. Sarıgül paylaştığı videoda Tyson'a sitem ederken, ''Yazıklar olsun'' dedi.

16.11.2024 15:38
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Dünyanın merakla beklediği Paul ile Tyson'ın karşılaştığı müsabaka, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirildi. Eski ağır sıklet şampiyonu Tyson, ilk iki raunt atak gözüken taraf oldu. Sonraki rauntlarda rakibine büyük üstünlük kuran Paul, 8 raunt sonunda rakibini puanla mağlup etmeyi başardı.

TYSON'A "YAZIKLAR OLSUN" DEDİ

Mike Tyson'ın Jake Paul'a yenilmesinin ardından CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eleştiri videosu gündem oldu. Tyson'ın böyle bir müsabakada yer almasına tepki gösteren Sarıgül, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda karşılaşmayla ilgili şunları söyledi:

"Evet Mike Tyson. Dünya çapında, 60 yaşında bir boksörümüz. Kendisinden 30 yaş küçük bir boksörle sabaha karşı bir maç yaptı. 30 yaşındaki o boksör, utanmadan 60 yaşındaki adamcağıza vurdu. Ne için biliyor musunuz? Para için. Mike Tyson para için değer mi bunlara? Yazıklar olsun."

Mustafa Sarıgül, Mike Tyson\'a veryansın etti: Yazıklar olsun

Mustafa Sarıgül, Milletvekili, Mike Tyson, Jake Paul, Erzincan, 3-sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Sarıgül, Mike Tyson'a veryansın etti: Yazıklar olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Alper Çelik:
    komedinin mustafa 3 1 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Tyson ı güvenlik müdürü yap ve onu eğilt Sn. Sarıgül... 1 2 Yanıtla
  • Deniz Portakal:
    Niye laa sen gsli değil misin alışık olmalısın böyle pis işlere 0 1 Yanıtla
  • Özkan Eken:
    Galip gelen de mağlup olan da seksener (80) milyon dolar almış o paraya akşama kadar dayak yiyecek bir sürü insan var boş yapıyorsun sarıgül 1 0 Yanıtla
  • Yunus Türkay:
    Eeee her zaman yumruk atılmıyor Sarıgül bey birazda vurdurmak lazim 1 0 Yanıtla
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