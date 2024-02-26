Mustafa Yaman, Belekoma Tayfa ile Buluştu

Bilecik Belediyeler Birliği ile aynı zamanda 3 dönemdir Bayırköy'de başarılı bir şekilde belediye başkanlığı yapan Mustafa Yaman, 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu olan Belekoma Tayfa ile bir araya geldi.
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu olan Belekoma Tayfa ile bir araya geldi. Burada Belekoma Tayfa kurucularından Samet Avcı ve grup lideri Mert Pekcan tarafından karşılan Yaman, tezahüratlar eşliğinde mekana girdi. Yaman'a belediye meclis üyesi adayları da eşlik ederken, taraftarlara bir takım sözler verdi.
İlk olarak Belekoma Tayfa üyelerin birlikte vakit geçirebileceği bir yer ve her deplasmana otobüs sözü veren Yaman, "Bilecikspor neredeyse bizim Belekoma Tayfamıza tahsisli otobüsümüzde orada olacak bunun sözünü veriyorum. Şimdiden projelerini hazırlattırdık. İnşallah futbolcu kardeşlerimiz maçlardan önce ve maçlardan sonra hem zamanlarını, hem istirahatlarını, hem de buluşmalarını o tesiste gerçekleştirecekler. Bunu da en kısa sürede gerçekleştireceğimize biz söz veriyoruz. Arkadaşlar inşallah hep birlikte Bilecikspor'umuz 3. Lig'e taşıyarak, hatıraları hep beraber yaşayacağız. Bilecikspor'u 3. Lig'e el birliğiyle çıkaracağız. Samet başkanımızla biraz önce kahvaltı ederken kendisine Belekoma Tayfa maçlara giderken nerede toplanır, nerede oturur, nasıl eder diye sordum. Samet kardeşim de öyle bir yerimiz yok dedi. Ben yerini söyledim ama onu söylemesin lansman toplantısında anlatalım. İnşallah Belekoma Tayfa'nın birlikte oturacağı, birlikte hareket edeceği 3+1 dernek planımız var" dedi.
"Bizde gençlerle ilgili, sporla ilgili b planı hiç olmadı"
Bir taraftarın, 'Yıllardır çok fazla aday, çok fazla başkan gördük. Birçok vaat verildi fakat hepsi vaat olarak kaldı. Yapılan girişimler olumsuz sonuçlandı. Sizin yönetiminizde oluşacak bir olumsuzluk için b planınız var mı?' sorusuna Başkan Yaman, "B planım yok a planım benim için yeterli. Yaptıklarımızı söyledik aynısını da yapacağız kardeşim. Bizde gençlerle ilgili, sporla ilgili b planı hiç olmadı yapacaksak yapacağız" yanıtını verdi. - BİLECİK
Son Dakika › Spor › Mustafa Yaman, Belekoma Tayfa ile Buluştu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışında protokol krizi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi kesmek için makas beklediği dakikalarda Binali Yıldırım'ın ön sıralardaki yerini vermek istemediği Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un sinirlendiği ve ikili arasında hafif itişmelerin yaşandığı görüldü.
70 yaşına diren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum gününde evinin önünde bekleyen vatandaşlar sürpriz yaptı. Vatandaşların pastalı sürprizi karşısında aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların kutlamalarını kabul etti. 'İyi ki doğdun Reis, İyi ki doğdun' pankartı dikkat çekti.
Yalan Dünya dizisindeki rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan ve aynı zamanda solisti olduğu Büyük Ev Ablukada ile konserler veren Bartu Küçükçağlayan, bir kez daha sahneye mini etekle çıktı. Küçükçağlayan sahnede mini eteğiyle hem şarkı söyledi hem de dakikalarca dans etti.
Daha önce Arda Güler'le birlikte çektiği "Çay var mı çay?" videosuyla tanınan, Real Madrid taraftarı Rus fenomen Svetlena Alekseeva, Arda Güler'in doğum gününe denk gelen Sevilla maçında tribünde yerini aldı. Ancak 19 yaşındaki Güler, maçta süre alamadı. Güler'in forma giyemediği maç sonrası Alekseeva, Güler'e özel bir paylaşım yaptı. Maçı tribünden izleyen Alekseeva, Arda Güler'in oyuna girememesinden üzüntü duyduğunu belirtti.
8 istasyondan oluşan Kazlıçeşme Sirkeci raylı sistem hattı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Seyahat süresinin 20 dakika olacağı hat, 15 gün ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine Survivor'a konuk olan Ronaldinho, eğlenceli tavırları ve performansıyla adından söz ettirdi. Survivor'a gelmesi Brezilya basınında da gündem olan Ronaldinho'nun Ilıcalı'dan 150 bin dolar aldığı söylendi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. ile muhtar adayı Erdal Dağıstan arasında çıkan tartışma sonucunda Dağıstan bıçaklanarak hayatını kaybetti. Muhtar Kadir Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası verdi. Cezasını Antalyaspor maçında çekecek olan Icardi, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?