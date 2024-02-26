Mustafa Yaman, Belekoma Tayfa ile Buluştu

Spor

Bilecik Belediyeler Birliği ile aynı zamanda 3 dönemdir Bayırköy'de başarılı bir şekilde belediye başkanlığı yapan Mustafa Yaman, 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu olan Belekoma Tayfa ile bir araya geldi.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu olan Belekoma Tayfa ile bir araya geldi. Burada Belekoma Tayfa kurucularından Samet Avcı ve grup lideri Mert Pekcan tarafından karşılan Yaman, tezahüratlar eşliğinde mekana girdi. Yaman'a belediye meclis üyesi adayları da eşlik ederken, taraftarlara bir takım sözler verdi.

İlk olarak Belekoma Tayfa üyelerin birlikte vakit geçirebileceği bir yer ve her deplasmana otobüs sözü veren Yaman, "Bilecikspor neredeyse bizim Belekoma Tayfamıza tahsisli otobüsümüzde orada olacak bunun sözünü veriyorum. Şimdiden projelerini hazırlattırdık. İnşallah futbolcu kardeşlerimiz maçlardan önce ve maçlardan sonra hem zamanlarını, hem istirahatlarını, hem de buluşmalarını o tesiste gerçekleştirecekler. Bunu da en kısa sürede gerçekleştireceğimize biz söz veriyoruz. Arkadaşlar inşallah hep birlikte Bilecikspor'umuz 3. Lig'e taşıyarak, hatıraları hep beraber yaşayacağız. Bilecikspor'u 3. Lig'e el birliğiyle çıkaracağız. Samet başkanımızla biraz önce kahvaltı ederken kendisine Belekoma Tayfa maçlara giderken nerede toplanır, nerede oturur, nasıl eder diye sordum. Samet kardeşim de öyle bir yerimiz yok dedi. Ben yerini söyledim ama onu söylemesin lansman toplantısında anlatalım. İnşallah Belekoma Tayfa'nın birlikte oturacağı, birlikte hareket edeceği 3+1 dernek planımız var" dedi.

"Bizde gençlerle ilgili, sporla ilgili b planı hiç olmadı"

Bir taraftarın, 'Yıllardır çok fazla aday, çok fazla başkan gördük. Birçok vaat verildi fakat hepsi vaat olarak kaldı. Yapılan girişimler olumsuz sonuçlandı. Sizin yönetiminizde oluşacak bir olumsuzluk için b planınız var mı?' sorusuna Başkan Yaman, "B planım yok a planım benim için yeterli. Yaptıklarımızı söyledik aynısını da yapacağız kardeşim. Bizde gençlerle ilgili, sporla ilgili b planı hiç olmadı yapacaksak yapacağız" yanıtını verdi. - BİLECİK