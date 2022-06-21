MVP Spor Kulübü, İbrahim Kutluay önderliğinde A takım oluşturma çalışmalarına başladı - Son Dakika
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MVP Spor Kulübü, İbrahim Kutluay önderliğinde A takım oluşturma çalışmalarına başladı

21.06.2022 09:38
MVP Spor Kulübü, İbrahim Kutluay önderliğinde A takım oluşturma çalışmalarına başladı

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay önderliğindeki MVP Spor Kulübü, profesyonel liglerde yer almak için Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) başvurdu.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay önderliğindeki MVP Spor Kulübü, profesyonel liglerde yer almak için Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) başvurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Basketboldan fazlası sloganıyla, 2002 yılında faaliyetlerine başlayan MVP Spor Kulübü, 20. yılında genç ve yetenekli basketbolcuların rekabetçi liglerde daha fazla süre alması ve ülkemiz basketboluna yeni isimler kazandırmak amacıyla MVP Basketbol A Takımı oluşturma çalışmalarına başladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 20 yıllık deneyimini A takım seviyesine taşıyarak her alanda örnek bir yapı oluşturmak isteyen MVP Spor Kulübünün gerekli resmi başvuruları TBF'ye yaptığı belirtildi.

MVP Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kutluay, yaptığı açıklamada, 20 yıllık bir hayali gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Amacımız, basketboldan elde edilen tüm değer ve deneyimlerin, tekrar basketbola kazandırılması. Hem kendi bünyemizde yetişen, hem de kulüplerinde süre alamayan genç ve yıldız sporculardan oluşan bir A Takım ile liglerde mücadele etmek. Saha içinde performansı yüksek bir takım, saha dışında da orta ve uzun vadeli planları olan, süreklilik sağlayacak, modern ve akılcı yönetim sistemine sahip bir kulüp yapısı içinde olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MVP Spor Kulübü, 10 farklı lokasyonda "İbrahim Kutluay Basketball Academy" ve "MVP Sportif Organizasyonlar" olarak geniş altyapı ağıyla sporcu adaylarına eğitim sunuyor.

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Kaynak: AA

İbrahim Kutluay, Basketbolcu, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MVP Spor Kulübü, İbrahim Kutluay önderliğinde A takım oluşturma çalışmalarına başladı - Son Dakika

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