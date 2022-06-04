NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum'da yapıldı - Son Dakika
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NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum'da yapıldı

04.06.2022 23:14

National Athletic Committee (NAC) Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı.

National Athletic Committee (NAC) Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı.

Bir otelde düzenlenen şampiyonaya, 16 ülkeden 250'ye yakın sporcu katıldı.

NAC International Türkiye Başkanı Murat Düzgören, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen federasyonlarından NAC'ın düzenlediği şampiyonaya katılımın fazla olmasından dolayı memnun olduklarını söyledi.

İlerleyen süreçte vücut geliştirme sporunu tanıtmaya yönelik birtakım çalışmalar yapacaklarını belirten Düzgören, "Dünyanın farklı ülkelerinde başarılar elde etmiş sporcularımız da bizimle birlikte. Bize yakın ilgi gösterdikleri için Bodrum halkına teşekkür ederiz." dedi.

Şampiyonada 16 kategorideki resmi sonuçların yarın açıklanacağı bildirildi.

NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum'da yapıldı
NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum'da yapıldı
NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum'da yapıldı
NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum'da yapıldı

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum'da yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum'da yapıldı - Son Dakika
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