İlerleyen süreçte vücut geliştirme sporunu tanıtmaya yönelik birtakım çalışmalar yapacaklarını belirten Düzgören, "Dünyanın farklı ülkelerinde başarılar elde etmiş sporcularımız da bizimle birlikte. Bize yakın ilgi gösterdikleri için Bodrum halkına teşekkür ederiz." dedi.

NAC International Türkiye Başkanı Murat Düzgören, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen federasyonlarından NAC'ın düzenlediği şampiyonaya katılımın fazla olmasından dolayı memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum'da yapıldı - Son Dakika

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