Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, çeyrek finale çıktı.
Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kilo son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre ile karşı karşıya geldi.
Milli sporcu, rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?