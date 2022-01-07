Nahid Yamak: "Giresunspor olarak ikinci yarıda ilk devreden daha fazla puan toplamak istiyoruz"

GZT Giresunspor Kulüp Başkan Vekili Nahid Yamak, Süper Lig'in ikinci devresinde ilk yarıda topladıkları 22 puandan daha fazla puan toplamak istediklerini söyledi.

Ara transferde kadrolarını takıma doğrudan katkı sağlayacak oyuncularla güçlendirmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Yamak, yaptığı açıklamada "Ligin ikinci devresi ilk yarından daha zor geçecek. Bu zorluğu bilerek 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde kadromuzda eksikliği hissedilen bölgelere hocamızın raporu doğrultusunda gerekli takviyeleri yapacağız. Önce transfer tahtasını açtırıp, daha sonra anlaşma sağladığımız isimlerle resmi imzaları atacağız. Görüşme halinde olduğumuz oyuncular var ancak kesin anlaşma sağlanmadan bu isimleri kamuoyu ile paylaşmayı doğru bulmuyoruz. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Giresunspor istediği oyuncuları transfer ederek, kadrosunu güçlendirecek" dedi.

Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları karşılaşma hakkında da samimi açıklamalar yapan Yamak "Bu zorlu müsabaka öncesi hem bizim hem de rakibimizin önemli eksikleri var fakat sahaya iki takımda 11 kişi çıkacak. Bizim hedefimiz belli, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Galatasaray deplasmanında güzel futbol oynamak ve istediğimiz bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz. Biz kendi futbolumuzu sahaya yansıttığımız sürece kiminle oynadığımızın bir önemi yok. Galatasaray'ın gücüne saygı duyuyoruz ancak kimseden çekinmiyoruz. Süper Lig'in ikinci yarısında ilk devreden daha fazla puan toplamak istiyoruz. Ülkemizi yurt dışında temsil eden Galatasaray'a da Avrupa Kupası'nda başarılar diliyoruz" diye konuştu. - GİRESUN