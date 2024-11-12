Naim Süleymanoğlu Vefatının 7. Yılında Anılacak

Spor

Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 7. yılında kabri başında anılacağı duyuruldu.

Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünya ve Türk halter tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane sporcular arasında yer alan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu 'Cep Herkülü' lakaplı milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yıl dönümünde kabri başında törenle anılacak. 18 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te İstanbul Edirnekapı Mezarlığı'nda yapılacak anma törenine tüm camiamızı bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.