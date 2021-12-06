Nasadoge Menemenspor – Ankara Keçiörengücü: 2-2

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Serdar Diyadin (xx), Cemal Alpay (xx)

NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen (x) - Sinan (x), Mazlum (xx), Ömer (x) (Dk. 83 Oğuzhan x), Mete (xx), Emre Özer (x) (Dk. 79 Batuhan Kırdaroğlu x), Alhassan (xx), Himmet (x) (Dk. 74 Gomes x), Abdullah (xx) (Dk. 74 Emir x), Sabbah (x) (Dk. 46 Rasheed xx), Ahmet (xx)ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Hüseyin (xx) - Abdülkadir (x), Mehmet (xx), Fatih (xx), Muharrem (xx), Ackah (x) (Dk. 83 Haşim Arda x), Taşkın (x) (Dk. 72 Berkan x), Hamza (x) (Dk. 60 Isgandarli x), Olawoyin (xx), Djibrilla (xx) (Dk. 60 Uğur x), Eze (xx)GOLLER: Dk. 5 Ahmet, Dk. 88 (P) Mazlum (Menemenspor), Dk. 9 Olawoyin, Dk. 25 Djibrilla (Keçiörengücü)KIRMIZI KART: Dk. 88 Berkan (Keçiörengücü)SARI KARTLAR: Alhassan, Mazlum (Menemenspor), İsgandarli, Berkan (Keçiörengücü)

Spor Toto 1'inci Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde Nasadoge Menemenspor evinde Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. İzmir ekibi 1-0 öne geçip, 2-1 geriye düştüğü maçtan 1 puan çıkardı. Bu sonuçla Menemenspor 18 puana, ilk dış saha puanını elde eden düşme hattındaki Keçiörengücü ise 14 puana ulaştı. Konuk ekip müsabakayı 10 kişi tamamladı.5'inci dakikada Menemenspor öne geçti. Soldan Sabbah'ın pasında Abdullah bekletmeden topu ceza sahasındaki Ahmet'le buluşturdu. Ahmet, müsait pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.9'uncu dakikada Keçiörengücü skora denge getirdi. Rakip sahada baskı uygulayan Başkent ekibinde topu kapan Olawoyin, ceza yayı içinden köşeyi gördü: 1-1.25'inci dakikada konuk ekipten Mehmet'in kendi yarı sahasından rakip ceza sahasına gönderdiği uzun topu iyi takip eden Djibrilla kafayla meşin yuvarlağı kaleci Batuhan'ın üzerinden filelere gönderdi: 1-2. İlk yarı bu skorla sona erdi.50'nci dakikada ev sahibi ekip atağında soldan Mete'nin ortasında Ahmet gelişine vurdu, kaleci Hüseyin köşeye giden topu çıkardı.86'ncı dakikada Haşim Arda ceza sahasında Rasheed'i indirince Hakem Turgut Doman penaltı kararı verdi.88'inci dakikada penaltı vuruşunda Mazlum, skora denge getirdi: 2-2.Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

- İzmir