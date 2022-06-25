Siyah-beyazlılar, ayrıca Ankaraspor 'dan sağ kanat Şahin Fıstıkçı, Uşakspor 'dan santrfor Yasin Ozan , Diyarbekirspor'dan stoper Şahin Şafakoğlu ile prensipte anlaşma sağladı. Öte yandan stoper Koray Baykara'nın 1'inci Lig temsilcisi Boluspor 'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor, dış transferde Etimesgut Belediyespor'dan kanat oyuncusu Ahmet Karadayı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Belçika doğumlu 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Türkiye 'de daha önce Karabükspor ve Kırşehirspor formaları giydi. Ahmet, geçen sezon Etimesgut Belediyespor'da 23 maça çıktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Nazilli Belediyespor, Ahmet'le el sıkıştı - Son Dakika

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