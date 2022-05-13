Nazilli Belediyespor alacakları kapatacak - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor alacakları kapatacak

13.05.2022 10:57
Nazilli Belediyespor alacakları kapatacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon biter bitmez kadro planlamasına başlayan Nazilli Belediyespor, takımdan ayrılacak oyuncuların alacaklarını kapatacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon biter bitmez kadro planlamasına başlayan Nazilli Belediyespor, takımdan ayrılacak oyuncuların alacaklarını kapatacak. Teknik direktör Taner Öcal'dan iç ve dış transfer için rapor bekleyen siyah-beyazlılar, tüm takımın kalan peşinat ve maç başı alacaklarını kapatarak yeni sezona borçsuz girmeyi planlıyor. Taner Öcal'ın raporu doğrultusunda sözleşmesi bitip takımda kalması düşünülen isimlerle masaya oturacak yönetim, sözleşmeleri süren futbolculara da ücretlerinde iyileştirme yapacak.

Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal, "Bu sezon Play-Off'a kalmayı çok istedik ama olmadı. Ancak ligi yine de iyi bir yerde tamamladık. Geleceğimize yönelik iyi işler yaptığımıza inanıyorum. Teknik direktörümüz ile sözleşmemizi uzattık. Şu anda öncelikle iç transferlerimizi tamamlayıp ardından da teknik direktör ve heyetimizin isteği doğrultusunda yapacağımız dış transferlerle güçle ve iddialı bir kadro kurma çalışmalarına başlayacağız. Yani önümüzdeki sezon için artık hedef büyüteceğiz" dedi.


- Nazilli
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Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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