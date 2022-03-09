Nazilli Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0 - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

09.03.2022 16:03
Nazilli Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

STAT: İlçeHAKEMLER: Barkın Kara (xx), Samet Özkul (xx), Göktuğ Hazar Erel (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Emre (xx) (Dk. 90 Taha), Onur (xxx), Selçuk (xx), Cemal (xx) (Dk. 46 Ebu Sıddık x), Koray (xxx), Mert Er (xxx), Bünyamin (xxx) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Barkın Kara (xx), Samet Özkul (xx), Göktuğ Hazar Erel (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Emre (xx) (Dk. 90 Taha), Onur (xxx), Selçuk (xx), Cemal (xx) (Dk. 46 Ebu Sıddık x), Koray (xxx), Mert Er (xxx), Bünyamin (xxx) (Dk. 85 Mehmet Ersavaş), Mert Çapar (xxx), Hasan Yurtseven (xx), Ahmet (xx) (Dk. 90 Cenk)AMED SPORTİF FAALİYETLER: Bekir (x) - Hüseyin (xx), Cenk (xx), Oğuz (x), Ercan (xx), Kerem (x) (Dk. 77 Yunus x), Muhlis (x) (Dk. 55 Okan x), Kutay (xx), Mansur (x) (Dk. 77 Bünyamin x), Üstün (xx), Mervan (x)GOLLER: Dk. 61 Mert Çapar (Nazilli Belediyespor)SARI KARTLAR: Hasan Yurtseven, Ebu Sıddık (Nazilli Belediyespor) - Üstün (Amed Sportif)KIRMIZI KART: Dk. 90 Hasan Yurtseven (Nazilli Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından düşme hattına yaklaşan Nazilli Belediyespor, yeni teknik direktörü Taner Öcal yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Amed Sportif Faaliyetler'i tek golle yendi: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 61'inci dakikasında ağları sarsan Mert Çapar, takımına kritik galibiyeti getiren isim oldu. Nazilli Belediyespor 9 maç sonra kazanırken, puanını 34'e çıkardı. Play-Off mücadelesi veren Amed Sportif ise 42 puanda kaldı.


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Hisarcık, Nazilli, Mert Er, Selçuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0 - Son Dakika
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