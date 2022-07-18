Nazilli Belediyespor Basvari ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor Basvari ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı

18.07.2022 12:31
Nazilli Belediyespor Basvari ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı

Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu hazırlıkları çalışmalarına devam ederken, geçtiğimiz sezon Tarsus İdmanyurdu'nda 32 maçta forma giyen ve sol kanat mevkinde görev alan Göztepe'den Yılmaz Basravi ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı.

Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu hazırlıkları çalışmalarına devam ederken, geçtiğimiz sezon Tarsus İdmanyurdu'nda 32 maçta forma giyen ve sol kanat mevkinde görev alan Göztepe'den Yılmaz Basravi ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı.

Nazilli Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen tören ile kendisini siyah beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Yılmaz Basravi, "Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum elimden gelenin en iyisini yaparak kendi hedeflerim ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğim" dedi.

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal yaptığı açıklamasında, "2022-2023 sezonu planlaması çerçevesinde takımımızı en iyi yerlerde tutmak camiamızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Göztepe'den kiralık olarak Yılmaz kardeşimiz ile anlaştık. Kendisi ile güzel bir süreç yaşadık inşallah ta bu sezonda hep birlikte güzel şeyler yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Yılmaz Basvari kimdir?

13 Mart 2000 Mardin doğumlu oyuncumuz futbola İzmir Balçova Termalspor'da başladı ve daha sonraki yıllarda Göztepe forması altında altyapı takımlarında forma giyen oyuncumuz Göztepe'de profesyonel futbol hayatına başladı. Geçtiğimiz sezon Tarsus İdmanyurdu forması ile 32 maçta forma giyen oyuncumuz takımı ile play-off da oynama başarısı da gösterdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Tarsus İdmanyurdu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor Basvari ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor Basvari ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı - Son Dakika
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