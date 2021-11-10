Nazilli Belediyespor - Pendikspor: 0-0

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Enes Kanpara (xx), Tuncay Ercan (xx), Enes Biroğlu (xx)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90 Serdar Deliktaş (Pendikspor), Dk. 90 Koray (Nazilli Bld)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Akhisarspor'a deplasmanda farklı yenilerek Play-Off hattının dışına çıkan Nazilli Belediyespor, hafta içi mesaisinde evinde lider Pendikspor'la yenişemedi: 0-0. Maçta iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, uzatma anlarında ev sahibinden Koray, konuk ekipten ise Serdar Deliktaş ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu skorla zirvedeki yerini koruyan Pendikspor puanını 23'e, son 6 maçta tek galibiyetle yetinen Nazilli ise 16'ya çıkardı.

- Nazilli