Aydın Süper Amatör Lig'in 6. haftasında sahasında Köşk Belediye Doğanspor'u konuk eden Nazilli Şehir Spor Kulübü, sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Nazilli Pınarbaşı Sahası'nda oynanan ve hakem Metehan Erkin'in yönettiği karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık bin 500 taraftarın tribünleri hınca hınç doldurduğu mücadelede, sahaya sığmayan çok sayıda futbolsever ise maçı kale arkalarından ve stat dışından takip etti. Karşılaşmayı protokol tribününden Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de izledi. Maça taraftarının büyük desteğiyle hızlı başlayan ev sahibi ekip, 11. dakikada Selim Kartal'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçerek ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı temsilci, 51. dakikada Deniz Yumurtacı'nın attığı golle farkı ikiye çıkardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetin ardından ligdeki puanını 11'e yükselten Nazilli Şehir Spor Kulübü, puan tablosunda 5. sıraya tırmanarak üst sıralar için iddiasını sürdürdü.