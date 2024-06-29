Nazillispor, Anıl Taşdemir\'i transfer etti

Spor

NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazillispor, ilk transferini gerçekleştirdi. Teknik direktör Yüksel Yeşilova'yı takımın başına getiren siyah-beyazlılar 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu Anıl Taşdemir ile prensipte anlaştı. Geçen sezon başında takıma gelen ancak devre arasında Nazillispor'dan ayrılan Anıl yeniden takıma döndü. Siyah- beyazlı formayla geçtiğimiz sezon 15 karşılaşmada forma giyen Anıl Taşdemir 2 asist yaptı. Anıl'ın bu sezon takım kaptanlığına getirileceği de öğrenildi.