Nazillispor'un Tesisleri İhaleye Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nazillispor'un Tesisleri İhaleye Çıkıyor

Nazillispor\'un Tesisleri İhaleye Çıkıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazillispor'un kullandığı Nazilli Belediyesi'ne ait tesisler ihaleye çıkarılıyor. Nazilli Belediyesi, Nazillispor'un kullandığı Esat Ergüler ve Haluk Alıcık Tesisleri için kiralama ihalesi açtı.

06.09.2024 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazillispor'un kullandığı Nazilli Belediyesi'ne ait tesisler ihaleye çıkarılıyor. Nazilli Belediyesi, Nazillispor'un kullandığı Esat Ergüler ve Haluk Alıcık Tesisleri için kiralama ihalesi açtı.

Halen kulübün kullanımındaki Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'ndeki Esat Ergüler ve Haluk Alıcık Tesisleri, 11 Eylül Çarşamba günü ihale edilecek. Kulübün gençlik geliştirme merkezinin bulunduğu Esat Ergüler Tesisleri için yıllık 900 bin TL artı KDV muhammen bedel istendi. Geçici teminat bedeli ise 27 bin TL olarak belirlendi. Haluk Alıcık Tesisleri için yıllık 1 milyon 500 bin TL artı KDV fiyat biçildi. Geçici teminat bedeli olarak 45 bin TL talep edildi. İhalelerin açık artırma usulüyle yapılacağı açıklandı. Daha önce adı Nazilli Belediyespor olan kulüp şirketleşmeşe giderek Nazillispor AŞ adını almıştı. Siyah-beyazlıların belediyeye ait tesislerden çıkarılacağı iddiaları daha önce gündeme gelmişti.

TRANSFERDE KUZENLERİ ALDI

Nazillispor, transferde Darıca Gençlerbirliği'nden kuzen futbolcular Mustafa Usta ve Enes Usta'yla anlaştı. Aynı takımda yetişen 21 yaşındaki forvet Mustafa Usta ve 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Usta, birlikte Nazillispor'a imza attı.

İki genç futbolcu takımla antrenmanlara da başladı.

Kaynak: DHA

Haluk Alıcık, Esat Ergüler, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazillispor'un Tesisleri İhaleye Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:35:42. #1.13#
SON DAKİKA: Nazillispor'un Tesisleri İhaleye Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement