TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Beyoğlu Yenİ Çarşıspor'u evinde 2-1 yenen Nazillispor yarın deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol takımı ile karşı karşıya gelecek. Mersin Stadı'nda Egemen Artun'un yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör Hakan Fırıloğlu, zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Geçen hafta aldığımız galibiyetle çıkışa geçtik. Seri yakalamak istiyoruz" dedi.
Son Dakika › Spor › Nazillispor, Yeni Mersin İdmanyurdu ile Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika
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