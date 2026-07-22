Nazlıcan ve Bengisu Çin\'de Çeyrek Finale Yükseldi

Erzincanlı milli badmintoncular Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin, Çin'de düzenlenen Victor China Open 2026 Turnuvası'nda ilk turu geçerek son 16 turuna yükseldi.

Çin'in Changzhou kentinde gerçekleştirilen ve badmintonun en prestijli organizasyonları arasında yer alan Süper 1000 seviyesindeki Victor China Open 2026'da Türkiye'yi temsil eden milli sporcular, ilk tur maçında rakiplerini 2-1 mağlup etti.

21-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen turnuvada son 16 çift arasına kalmayı başaran Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, üst tura yükselerek madalya mücadelesini sürdürdü.

Erzincanlı sporcuların elde ettiği başarı spor camiasında sevinçle karşılanırken, milli badmintoncular ile teknik ekipleri tebrik edilerek turnuvanın kalan maçlarında başarı dilekleri iletildi. - ERZİNCAN