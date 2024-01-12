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NBA All-Star Oylamasında Giannis ve LeBron Zirvede - Son Dakika
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NBA All-Star Oylamasında Giannis ve LeBron Zirvede

NBA'in internet sitesinde yapılan oylamada, Giannis Antetokounmpo Doğu Konferansı'nda, LeBron James ise Batı Konferansı'nda en çok oy alan oyuncular oldu. Alperen Şengün ise Batı Konferansı'nın ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 6. sıraya yükseldi.

NBA All-Star Oylamasında Giannis ve LeBron Zirvede
12.01.2024 - 10:21,  Güncelleme: 10:23
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu All- Star maçı için devam eden taraftar oylamasında ikinci sonuçlar açıklandı.

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Giannis Antetokounmpo, 3 milyon 475 bin 698 oyla Doğu Konferansı'nda, LeBron James ise 3 milyon 96 bin 31 oyla Batı Konferansı'nda zirvede yer aldı.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 950 bin 959 oyla 6. sıraya yükseldi.

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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