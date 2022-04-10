NBA'de 76ers'a galibiyeti 41 sayı, 20 ribauntla oynayan Embiid getirdi - Son Dakika
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NBA'de 76ers'a galibiyeti 41 sayı, 20 ribauntla oynayan Embiid getirdi

10.04.2022 10:38
NBA'de 76ers'a galibiyeti 41 sayı, 20 ribauntla oynayan Embiid getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 41 sayı, 20 ribauntluk performansı sayesinde Indiana Pacers'ı 133-120 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 41 sayı, 20 ribauntluk performansı sayesinde Indiana Pacers'ı 133-120 yendi.

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda 3'üncülük mücadelesi veren 76ers, seyircisi önünde oynadığı Pacers maçını kazandı.

76ers'ın all-star pivotu Embiid, yüzde 82,4 saha içi isabetiyle 41 sayı atmasının yanı sıra 20 de ribaunt alarak "double double" yaptı. James Harden da 22 sayı, 14 asistle galibiyette önemli rol oynadı. 6 dakika süre alan Furkan Korkmaz, skora katkı yapamadı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Pacers'ta 20 sayı, 7 ribauntla oynayan Oshae Brissett ve 19 sayı, 9 asist üreten Tyrese Haliburton öne çıktı.

Grizzlies, Pelicans'a karşı bir çeyrekte 55 sayı attı

Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Memphis Grizzlies, sahasında New Orleans Pelicans'ı 141-114 mağlup etti.

Üçüncü periyotta 55 sayı kaydederek kulüp rekoru kıran Grizzlies, NBA tarihinin bir çeyrekteki 4. en yüksek skor performansına imza attı.

Grizzlies'te Dillon Brooks 23 sayı, 5 asist, Ja Morant 21 sayı, 9 asist ve Brandon Clarke 20 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Pelicans cephesinde Willy Hernangomez 15 sayı, 10 ribaunt, C.J. McCollum da 16 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 133-120

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 141-114

San Antonio Spurs- Golden State Warriors: 94-100

Los Angeles Clippers- Sacramento Kings: 117-98

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Amerikan Basketbol Ligi, James Harden, Philadelphia, Indiana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de 76ers'a galibiyeti 41 sayı, 20 ribauntla oynayan Embiid getirdi - Son Dakika


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