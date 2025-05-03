NBA'de bir devrin sonu! Sezon sonunda bırakıyor - Son Dakika
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Spor

NBA'de bir devrin sonu! Sezon sonunda bırakıyor

NBA\'de bir devrin sonu! Sezon sonunda bırakıyor

NBA ekibi San Antonio Spurs Başantrenörü Gregg Popovich görevini bırakma kararı aldı. Popovich'in kulüpte artık takım başkanı olarak görev alması bekleniyor.

03.05.2025 15:45
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NBA ekibi San Antonio Spurs'te bir devir eriyor. San Antonio Spurs'te 5 şampiyonluk yaşayan ABD'li koç Gregg Popovich başantrenörlüğü bırakma kararı aldı.

GÖREVİNİ BIRAKIYOR

ESPN'de yer alan habere göre; 76 yaşındaki başantrenör uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakacak.Öte yandan Popovich'in görevini bıraksa da kulübe veda etmeyeceği öğrenildi. Popovich'in San Antonio Spurs'te takım başkanı olarak görev alması bekleniyor. Popovich, NBA tarihinde en çok galibiyete sahip koç olarak normal sezonda ve playoff'ta en çok galibiyet alan isim konumunda bulunuyor. Popovich, NBA'de 5 kez şampiyonluk yaşarken 3 kez 'Yılın Koçu' seçildi.

YERİNE VARİSİ GELECEK

Gregg Popovich'in yerine ise varis olarak görülen ve 10 sezondur Popovich'in yardımcılığı yapan Mitch Johnson, gelecek sezondan itibaren takımı yönetmeye başlayacak.

San Antonio Spurs, Basketbol, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor NBA'de bir devrin sonu! Sezon sonunda bırakıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sertan Yorulmaz:
    Bir Efsanenin sonu.Gregg Popovich’i T-Mac in 33 saniye de 13 sayı attığı maç ile hatıralayacağım. 1 0 Yanıtla
  • megan goldberg:
    Something about your smile makes me want to unravel its secrets. Perhaps we can explore them together, with a playful touch that promises a deeper connection. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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