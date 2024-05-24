NBA'de Boston Celtics, Indiana Pacers'ı mağlup ederek seride 2-0 öne geçti - Son Dakika
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Spor

NBA'de Boston Celtics, Indiana Pacers'ı mağlup ederek seride 2-0 öne geçti

NBA\'de Boston Celtics, Indiana Pacers\'ı mağlup ederek seride 2-0 öne geçti

NBA Doğu Konferansı finali ikinci maçında Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 126-110 yenerek seride 2-0 öne geçti. Jaylen Brown, Jayson Tatum ve Derrick White'ın performanslarıyla galibiyete katkıda bulunan Celtics, serinin üçüncü ve dördüncü maçlarını Indiana Pacers'ın sahasında oynayacak.

24.05.2024 09:31
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NBA'de Doğu Konferansı finali ikinci maçında Boston Celtics, TD Garden'da karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'ı 126-110 yendi ve seriyi 2-0 yaptı.

NBA'de heyecan konferans finalleri maçlarıyla devam ediyor. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics evinde mücadele ettiği Indiana Pacers'ı 126-110 skorla mağlup etti ve seride 2-0 yaptı. Boston'da Jaylen Brown 40 sayı, 5 ribuand, Jayson Tatum 23 sayı, 6 ribaund ve Derrick White da 23 sayı, 6 asistle oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Indiana'da ise Pascal Siakam'ın 28 sayı, 5 ribaund ve Andrew Nembhard'ın da 16 sayı, 5 asisti mağlubiyeti önleyemedi.

Seride 3. ve 4. müsabakalar Indiana Pacers'ın sahasında oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor NBA'de Boston Celtics, Indiana Pacers'ı mağlup ederek seride 2-0 öne geçti - Son Dakika

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