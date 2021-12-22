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NBA'de Heat'in galibiyetine Ömer'den 8 sayı, 13 ribauntluk katkı - Son Dakika

NBA'de Heat'in galibiyetine Ömer'den 8 sayı, 13 ribauntluk katkı

22.12.2021 09:57
NBA'de Heat'in galibiyetine Ömer'den 8 sayı, 13 ribauntluk katkı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, 125-96 kazandıkları Indiana Pacers maçında 8 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, 125-96 kazandıkları Indiana Pacers maçında 8 sayı, 13 ribauntla oynadı.

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Heat, sahasında Pacers'ı mağlup etti.

Heat'in skor yükünü, 26'şar sayı atan Duncan Robinson ve Tyler Herro çekti. Kyle Lowry 8 sayı, 12 asist, 11 ribaunt, Ömer de 8 sayı, 13 ribaunt, 2 top çalma, 2 blokluk katkıda bulundu.

Pacers cephesinde Caris LeVert ve Chris Duarte 17'şer sayı kaydetti.

Lider Suns, Lakers deplasmanından galip ayrıldı

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Phoenix Suns, Los Angeles Lakers'ı 108-90 yenerek üst üste 4. maçını kazandı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta 24 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle oynayan Devin Booker ve 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Deandre Ayton öne çıktı.

Lakers'ta LeBron James'in 34 sayı, 7 ribaunt ve Russell Westbrook'un 22 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

New York Knicks- Detroit Pistons: 105-91

Miami Heat-Indiana Pacers: 125-96

New Orleans Pelicans- Portland Trail Blazers: 111-97

Dallas Mavericks- Minnesota Timberwolves: 114-102

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 90-108

Amerikan Basketbol Ligi, Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat, Indiana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Heat'in galibiyetine Ömer'den 8 sayı, 13 ribauntluk katkı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: NBA'de Heat'in galibiyetine Ömer'den 8 sayı, 13 ribauntluk katkı - Son Dakika
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