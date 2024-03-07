NBA'de Houston Rockets, Los Angeles Clippers'a yenildi

TOSFED Adana İl Temsilcisi Şendağ Öztoprak, Otomobil Sporlarını Kadınlara Aşılamak İçin Çalışıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Adana İl Temsilcisi Şendağ Öztoprak, otomobil sporlarına hemcinslerinin daha fazla ilgi göstermesi için çalışmalar yapıyor. Öztoprak, kadın sürücülerin olmadığı bazı yarışmalarda erkeklerle yarışarak dereceler elde etmiş ve TOSFED Adana İl Temsilcisi olduktan sonra otomobil sporlarını kadınlara aşılamak için eğitimler düzenlemeye başlamıştır. Öztoprak, Adana'da bir yarış pistinin olmayışını gidermek ve kadın sporcu sayısını arttırmak için çalışmalarını sürdürmektedir.