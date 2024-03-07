NBA'de Houston Rockets, Los Angeles Clippers'a yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'a 122-116 yenildi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 23 sayı, 19 ribaunt, 14 asistlik "triple double" performansı Rockets'ın kazanmasına yetmedi.
Rockets'ta Jabari Smith 19 sayı, Cam Whitmore 17 sayı, Fred VanVleet 15 sayı, 8 asist, Jalen Green 15 sayıyla oynadı.
Clippers'ta Kawhi Leonard 28 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Paul George 21 sayı, 7 ribaunt, James Harden 21 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, Terance Mann 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Ömer Faruklu Jazz, Bulls'a kaybetti
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Chicago Bulls'a 119-117 mağlup oldu.
Jazz'da 16 dakika süre alan Ömer Faruk Yurtseven, 10 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 3 blokla maçı tamamlarken, John Collins 25 sayı, 13 ribaunt, Collin Sexton 24 sayı, 7 asist, Jordan Clarkson ve Brice Sensabaugh 15'er sayıyla mücadele etti.
Bulls'ta ise DeMar DeRozan 29 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Coby White 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Nikola Vucevic 23 sayı, 12 ribauntla salondan ayrıldı.
Sonuçlar
Washington Wizards- Orlando Magic: 109-119
Houston Rockets- Los Angeles Clippers: 116-122
Atlanta Hawks- Cleveland Cavaliers: 112-101
Philadelphia 76ers- Memphis Grizzlies: 109-115
Utah Jazz-Chicago Bulls: 117-119
Portland Trail Blazers- Oklahoma City Thunder: 120-128
Golden State Warriors- Milwaukee Bucks: 125-90
Los Angeles Lakers- Sacramento Kings: 120-130
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