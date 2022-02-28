NBA'de Mavericks, 19 sayı geriden gelerek Warriors'ı yendi - Son Dakika
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NBA'de Mavericks, 19 sayı geriden gelerek Warriors'ı yendi

28.02.2022 10:34
NBA'de Mavericks, 19 sayı geriden gelerek Warriors'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, son periyottaki üstün gayretiyle Golden State Warriors'ı deplasmanda 107-101 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, son periyottaki üstün gayretiyle Golden State Warriors'ı deplasmanda 107-101 mağlup etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, maçın bitimine 10 dakika kala 19 sayı farkla geride olan Mavericks, üst üste bulduğu basketlerle Warriors karşısında öne geçip, sahadan 6 sayı farkla galip ayrıldı.

Sezonun 36. galibiyetine imza atan Mavericks'te all-star Luka Doncic 34 sayı, 11 ribaunt, Spencer Dinwiddie 24 sayı, Dorian Finney-Smith ise 14 sayı, 9 ribauntla galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 18. kez kaybeden Warriors'ta all-star Stephen Curry 27 sayı, 10 asist, Andrew Wiggins 18, Gary Payton II 13 sayıyla mücadele etti.

Alperen Şengün'ün 15 sayısı yetmedi

Baştan sona çekişme içinde geçen karşılaşmada Los Angeles Clippers, deplasmanda Houston Rockets'ı 99-98 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Bu sezon 32. kez kazanan Clippers'ta Reggie Jackson 26 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle maçın en skoreri olurken, Ivica Zubac 14 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.

Üst üste 9. maçını kaybeden Rockets'ta 16 dakika sahada kalan milli oyuncu Alperen Şengün, 15 sayı, 3 ribauntla takımının en skorer oyuncuları arasına girdi. Garrison Matthews 17 sayı, Christan Wood 15 sayı, 7 ribaunt, Jae'Sean Tate 14 sayı, 6 ribaunt, 4'er asist ve top çalma, Dennis Schroder 11 sayı, 10 asist, 8 ribauntla oynadı.

Sixers, Embiid ve Harden'la kazandı

Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında, sezonun formda ekiplerinden Philadelphia 76ers, konuk olduğu New York Knicks'i 125-109'luk skorla geçti.

37 galibiyetle konferansında 3. sırada yer alan Sixers'ın all-star oyuncularından Joel Embiid 37 sayı, 9 ribaunt, James Harden 29 sayı, 16 asist, 10 ribaunt, 5 top çalma, Tyrese Maxey ise 21 sayı, 7 ribauntla galibiyeti getiren isimmler oldu. Mücadelede 13 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz skora katkı yapamazken, 1 asistle maçı tamamladı.

Art arda 5. kez kaybeden Knicks'te RJ Barrett 24 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Evan Fournier 24 sayı, Immanuel Quickley 21 sayı, Julius Randle 16 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistlik performans sergiledi.

Sonuçlar

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 109-125

Phoenix Suns- Utah Jazz: 114-118

Indiana Pacers- Boston Celtics: 128-107

Houston Rockets- Los Angeles Clippers: 98-99

Charlotte Hornets- Detroit Pistons: 126-127 (uzatmada)

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 101-107

Portland Trail Blazers- Denver Nuggets: 92-124

Los Angeles Lakers- New Orleans Pelicans: 95-123

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NBA'de Harden, 76ers formasıyla güçlü bir başlangıç yaptı NBA'de Harden, 76ers formasıyla güçlü bir başlangıç yaptı

Amerikan Basketbol Ligi, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Houston Rockets, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Mavericks, 19 sayı geriden gelerek Warriors'ı yendi - Son Dakika


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