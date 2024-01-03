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NBA'de Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs'u mağlup etti - Son Dakika
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NBA'de Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs'u mağlup etti

NBA'de Memphis Grizzlies, evinde karşılaştığı San Antonio Spurs'u 106-98 mağlup etti. Milli basketbolcu Cedi Osman, 12 dakika süre alarak 6 ribaund ve 2 asist ile oynadı. Ayrıca, Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, Oklahoma City Thunder'a 127-123 mağlup oldu.

NBA\'de Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs\'u mağlup etti
03.01.2024 - 10:44,
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NBA'de Memphis Grizzlies sahasında karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs'u 106-98 mağlup etti. San Antonio'da milli basketbolcu Cedi Osman 12 dakika parkede kaldı ve 6 ribaund, 2 asistle oynadı.

NBA'de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Memphis Grizzlies evinde karşılaştığı milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs'u 106-98 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra kazandı. Bu sezonki 11. galibiyetini elde eden Memphis'te Ja Morant 26 sayı, 10 asist, Desmond Bane 24 sayı, 3 ribaund ve Santi Aldama da 13 sayı, 11 ribaund ile mücadele etti ve galibiyeti getirdi. Ligde üst üste 3, toplamda da 28. yenilgisini alan San Antonio'da ise Victor Wembanyama 20 sayı, 7 ribaund ve Keldon Johnson da 19 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Cedi Osman da 12 dakika parkede kaldı ve 6 ribaund, 2 asist ile müsabakayı tamamladı.

Doğu Konferansı lideri Boston 6 maç sonra kaybetti

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics'i ağırlayan Oklahoma City Thunder karşılaşmadan 127-123'lük skorla galip ayrıldı ve üst üste 5, toplamda 23. galibiyetini kazandı. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 36 sayı, 7 asist ve Joshua Giddey 23 sayı, 8 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligde 6 maç sonra kaybeden Boston'da ise Kristaps Porzingis 34 sayı, 10 ribaund ve Jayson Tatum da 30 sayı, 13 ribaund ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 110 - Chicago Bulls: 97

Memphis Grizzlies: 106 - San Antonio Spurs: 98

New Orleans Pelicans: 112 - Brooklyn Nets: 85

Oklahoma City Thunder: 127 - Boston Celtics: 123

Golden State Warriors: 121 - Orlando Magic: 115

Sacramento Kings: 104 - Charlotte Hornets: 111 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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