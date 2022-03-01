NBA'de Morant kariyer rekoru kırdı, Grizzlies kazandı - Son Dakika
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NBA'de Morant kariyer rekoru kırdı, Grizzlies kazandı

01.03.2022 09:02
NBA'de Morant kariyer rekoru kırdı, Grizzlies kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, sahasında San Antonio Spurs'ü 118-105 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, sahasında San Antonio Spurs'ü 118-105 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcisi Memphis Grizzlies, yıldız oyuncusu Ja Morant'ın 52 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Spurs'ü 13 sayı farkla mağlup etti ve bu sezon 43. galibiyetini aldı.

Morant, iki gün önce Bulls karşısındaki 46 sayılık kariyer rekorunu 52 sayıya çıkarırken, kulüp tarihine de geçti.

Grizzlies'ta DeAnthony Melton 15 sayı, Steven Adams 14 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Bu sezon 38. kez kaybeden Spurs'te Lonnie Walker 22, Dejounte Murray 21 sayıyla oynadı. Jakob Poeltl 16 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Lider Heat, serisini 4 maça çıkardı

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, sahasında Chicago Bulls'u 112-99 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Heat'te Gabe Vincent ve Tyler Herro 20'şer, Jimmy Butler ve Bam Adebayo 15'er sayıyla oynadı. 5 dakika süre alan milli basketbolcu ise salondan 2 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle ayrıldı.

Zach LaVine'in 22 sayı ürettiği konuk takımda Ayo Dosunmu ve DeMar DeRozan, 18'er sayı kaydetti.

Cedi Osman'ın 21 sayısı galibiyete yetmedi

Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 21 sayı, 1 ribaunt, 5 asistle oynadığı maçta sahasında Minnesota Timberwolves'a 127-122 mağlup oldu.

26 sayıyla Kevin Love'ın en skorer isim olduğu ev sahibi ekipte Brandon Goodwin 17 sayı, 12 asist, Evan Mobley 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Timberwolves'ta ise D'Angelo Russell 25, Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards ve Jaden McDaniels 17'şer sayıyla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 122-127

Orlando Magic- Indiana Pacers: 119-103

Brooklyn Nets- Toronto Raptors: 97-133

Miami Heat-Chicago Bulls: 112-99

Milwaukee Bucks- Charlotte Hornets: 130-106

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 118-105

Oklahoma City Thunder- Sacramento Kings: 110-131

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Amerikan Basketbol Ligi, San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Morant kariyer rekoru kırdı, Grizzlies kazandı - Son Dakika


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