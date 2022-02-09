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NBA'de Wizards forması giyen Beal sezonu kapattı - Son Dakika

NBA'de Wizards forması giyen Beal sezonu kapattı

09.02.2022 23:02
NBA'de Wizards forması giyen Beal sezonu kapattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Washington Wizards'ın all-star şutör gardı Bradley Beal, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Washington Wizards'ın all-star şutör gardı Bradley Beal, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Ocak'taki Memphis Grizzlies maçında sol elinin üstüne düşen 28 yaşındaki Beal'ın, bileğindeki bağlarda oluşan yırtık için ameliyat edilmesi gerekecek.

Kariyerinde 3 kez all-star seçilen Beal'ın bu sezon 23,3 sayı, 6,6 asist ve 4,7 ribaunt ortalamaları bulunuyor.

Wizards, 24 galibiyet ve 29 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 11. sırasında yer alıyor.

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Amerikan Basketbol Ligi, Washington Wizards, Bradley Beal, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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