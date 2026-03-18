"Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt

18.03.2026 17:22
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Bayern Münih'te geçirdiği yıllarda hiçbir zaman güven hissetmediğini açıkladı. Yıldız, Juventus'ta kendisine duyulan güvenin altını çizerek, para için değil daha iyi olmak için oynadığını belirtti. Milli futbolcu, Almanya'da kendisinin iyi bir oyuncu olduğunu düşünülmediğini, bu yüzden Türkiye A Milli Takımı'nı seçtiğini dile getirdi.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, verdiği röportajda hem eski kulübü Bayern Münih'e hem de Almanya'ya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç yıldızın sözleri futbol gündemine oturdu.

"BAYERN'DE HİÇBİR ZAMAN GÜVEN HİSSETMEDİM"

Corriere dello Sport'a konuşan Kenan Yıldız, Bayern Münih'te geçirdiği yıllara dair çarpıcı ifadeler kullandı. 11 yıl Alman ekibinde kaldığını belirten genç oyuncu, "Orada çok sorun yaşadım ve hiçbir zaman bana güvenildiğini hissetmedim. Her zaman benden daha iyi biri vardı" dedi. Bayern'den ayrılma kararının zor olmadığını söyleyen Yıldız, bu sürecin kendisi için doğal bir tercih olduğunu vurguladı.

"JUVENTUS'TA MUTLUYUM"

Juventus'ta kendisine duyulan güvenin altını çizen milli futbolcu, "Ben hiçbir zaman para için oynamadım. Daha iyi olmak için oynuyorum. Juventus bana büyük güven verdi, bu Bayern'de eksik olan bir şeydi" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM TERCİHİNE NET YANIT

Kenan Yıldız, neden Türkiye A Milli Takımı'nı seçtiği sorusuna ise dikkat çeken bir cevap verdi. Genç yıldız, "Almanya'da benim iyi bir oyuncu olduğumu düşünmüyorlardı. Sürekli başkalarını çağırıyorlardı. Yeteneklerimin farkında olan tek kişi ben değildim" diyerek Alman futboluna gönderme yaptı.

"KENDİ HİKAYEMİ YAZMAK İSTİYORUM"

Kariyerinin başında olduğunu vurgulayan Yıldız, Juventus efsanesi Alessandro Del Piero ile kıyaslanmayı doğru bulmadığını belirtti. Genç oyuncu, kendi yolunu çizmek istediğini ifade etti.

Ayrıca Arda Güler, Semih Kılıçsoy ve Can Uzun gibi genç yeteneklerle birlikte güçlü bir milli takım jenerasyonuna sahip olduklarını dile getirdi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
