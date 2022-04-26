Nefes kesen maçta kazanan Manchester City - Son Dakika
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Nefes kesen maçta kazanan Manchester City

26.04.2022 23:55
Nefes kesen maçta kazanan Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Manchester City, kendi sahasında Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesinde avantaj sağladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Manchester City, kendi sahasında Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesinde avantaj sağladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Manchester City, Etihad Stadı'nda İspanya ekibi Real Madrid'i konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiliz ekibi, 2'nci dakikada Kevin de Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçti. 11'inci dakikada Gabriel Jesus'un ayağından bir gol daha bulan City, skoru 2-0'a getirdi. Real Madrid, 33'üncü dakikada golcü oyuncusu Karim Benzema'nın golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. Manchester City, 53'üncü dakikada Phil Foden'ın golüyle skoru 3-1 yaptı. Madrid ekibi bu gole 55'inci dakikada Vinicius Junior ile karşılık verdi ve skoru 3-2'ye getirdi. 74'üncü dakikada Bernardo Silva ile bir gol daha bulan City, skoru 4-2 yaptı. Real Madrid'de Benzema, 82'nci dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi ve farkı tekrardan 1'e indirdi: 4-3. Karşılaşmada başka gol olmayınca Manchester City, sahadan 4-3 galip ayrıldı.Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 4 Mayıs Çarşamba günü Real Madrid'in ev sahipliğinde Santiago Bernabeu'da oynanacak.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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