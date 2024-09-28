Nefise Atalay Delikurt\'un Avrupa Hedefi

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Muaythai'de Aydın'ın adını tüm dünyaya duyuran Nefise Atalay Delikurt, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için final mücadelesine çıkacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Muaythai Süperlig 3. ayak karşılaşmaları Karaman'da gerçekleştirildi. Nefise Atalay Delikurt yarı finaldeki rakibini eleyerek finale çıkmaya hak kazandı. Özel bir televizyondan canlı yayınlanan nefes kesen müsabaka sonucunda finale çıkan Nefie Atalay Delikurt final ayağını da kazanırsa 2025 yılı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Final müsabakasının Ekim ayı içerisinde oynanması bekleniyor.

Aydın'ı ve Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmeyi çok istediğini belirten Nefise Atalay Delikurt, "Final maçı için çok sıkı bir şekilde hazırlanıyorum. İnşallah final karşılaşmasından da galibiyetle ayrılıp, Avrupa'da Türkiye'yi ve Aydın'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" diye konuştu. - AYDIN