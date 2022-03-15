Nelsson: Beşiktaş'a karşı çok iyi bir galibiyet aldık - Son Dakika
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Nelsson: Beşiktaş'a karşı çok iyi bir galibiyet aldık

15.03.2022 10:19
Nelsson: Beşiktaş'a karşı çok iyi bir galibiyet aldık

"Barcelona'ya karşı performansımızın yüzde yüzünü ortaya koymamız gerekiyor""Marcao inanılmaz bir oyuncu""Taraftarımızı çok seviyorum"Serhan TÜRK / İSTANBUL, - Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, Beşiktaş'a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, Barcelona...

" Barcelona'ya karşı performansımızın yüzde yüzünü ortaya koymamız gerekiyor"

"Marcao inanılmaz bir oyuncu"

"Taraftarımızı çok seviyorum"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, Beşiktaş'a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, Barcelona maçında performanslarının yüzde 100'ünü ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Victor Nelsson, karşılaşma sonrası Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a karşı özellikle ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Nelsson, "Taraftarımız önünde inanılmaz bir maçtı. Maçın ilk yarısında rakibimizi sahadan sildik. İkinci yarı biraz geriye çekildik. Kazanmak her zaman güzeldir, özellikle Beşiktaş'a karşı" diye konuştu.Perşembe günü oynayacakları Barcelona maçına da değinen tecrübeli oyuncu, "Perşembe günkü maç için sabırsızlanıyorum. Barcelona'ya karşı orada güzel bir sonuç aldık. Şimdi İstanbul'a gelecekler. Barcelona'ya karşı iyi bir sonuç almamız için performansımızın yüzde yüzünü ortaya koymamız gerekiyor" şeklinde konuştu."MARCAO İNANILMAZ BİR OYUNCU"Stoper bölgesinde birlikte oynadığı Marcao için övgü dolu ifadeler kullanan Danimarkalı savunmacı, "Marcao inanılmaz bir oyuncu. Onunla birlikte oynamaktan büyük keyif alıyorum. Bana yardımcı oluyor, ben de ona yardımcı oluyorum. İyi bir partner olduğumuzu düşünüyorum. Onunla birlikte oynamak çok keyifli" açıklamasında bulundu."TARAFTARIMIZI ÇOK SEVİYORUM"

Galatasaray taraftarının takıma katıldığı ilk günden bu yana kendisine gösterdiği sevgiden dolayı çok memnun olduğunu vurgulayan Nelsson, "Taraftarlarımızı çok seviyorum. Onlarla iyi iletişimim ve ilişkim olduğunu söyleyebilirim. Geldiğim ilk günden bu yana bana sevgilerini gösteriyorlar. Onlara minnettarım" diyerek sözlerini noktaladı.

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Barcelona, Beşiktaş, oyunlar, Marcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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