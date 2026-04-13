Nereden nereye! 802 milyon euroluk dev takım küme düşüyor

İngiltere Premier Lig’de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri yaşanıyor. Dev bütçesine rağmen beklentilerin çok uzağında kalan Tottenham, küme düşme hattına geriledi.

SUNDERLAND MAĞLUBİYETİYLE DİPTE KALDI

Premier Lig’in 32. haftasında deplasmanda Sunderland ile karşılaşan Tottenham, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Mücadelede tek golü 61. dakikada Nordi Mukiele kaydetti. Bu sonuçla Tottenham haftayı düşme hattında kapattı.

14 MAÇTIR GALİBİYET YOK

802 milyon euroluk dev kadro değerine sahip İngiliz ekibi, Sunderland yenilgisiyle birlikte ligdeki galibiyet hasretini 14 maça çıkardı. 30 puanda kalan Tottenham 18. sıraya gerilerken, Sunderland ise 46 puana yükselerek 10. sıraya yerleşti.

PREMIER LİG’İN EN DEĞERLİ 5. TAKIMI

Transfermarkt verilerine göre Tottenham, 802.5 milyon euroluk kadro değeriyle Manchester City, Arsenal, Chelsea ve Liverpool’un ardından ligin en değerli 5. kulübü konumunda bulunuyor. Ancak bu yüksek değere rağmen alınan sonuçlar büyük eleştiri topluyor.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ ÇARE OLMADI

Sezona Thomas Frank ile başlayan Tottenham, ardından Igor Tudor ile yola devam etti. Beklenen çıkışı yakalayamayan İngiliz ekibi son olarak Roberto De Zerbi’yi göreve getirdi. Ancak İtalyan teknik adam da ilk maçında Sunderland’e mağlup olarak kötü gidişatı durduramadı.

SON GALİBİYET ARALIK AYINDA

Tottenham, ligde son galibiyetini 28 Aralık’ta Crystal Palace deplasmanında aldı. O tarihten bu yana 14 maçtır kazanamayan Londra temsilcisi, küme düşmenin eşiğine geldi.