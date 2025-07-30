Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 44 yaşındaki Daniel Güiza, kariyerine İspanya 7. Ligi ekiplerinden Rayo Sanluqueno'da devam edecek.
İspanyol ekibi yaptığı açıklamada, "Rayo Sanluqueno'nun 2025-26 sezonu için sekizinci transferi Daniel Güiza," ifadelerini kullandı.
Kariyerinde 18 takımın formasını giyen Güiza, Fenerbahçe'den 2011 yazında İspanya'nın Getafe takımına ardından da Malezya ve Paraguay takımlarında forma giydi.
İspanyol futbolcu 2018'den sonra ise doğum yeri İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin 2. ve 3. lig takımlarında oynadı.
Son Dakika › Spor › Nereden nereye! Daniel Güiza'nın yeni takımı çok konuşulur - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?