Nereden nereye! Liverpool'un eski yıldızı tutuklandı

17.02.2026 09:44
Eski Liverpoollu Jordon Ibe, İngiltere'de kasten yaralama suçlamasıyla havaalanında gözaltına alındı; futbolcunun mart ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Bir dönem Liverpool ve Bournemouth formaları giyen Jordon Ibe, İngiltere'de kasten yaralama suçlamasıyla gözaltına alındı. 30 yaşındaki futbolcunun mart ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre kariyerini son olarak Bulgaristan ekibi Lokomotiv Sofia'da sürdüren Ibe, işlemleri için bulunduğu havaalanında tutuklandı. Futbolcunun, kasten yaralama suçlaması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

GENÇ YAŞTA PARLAMIŞTI

Futbol kariyerine Liverpool altyapısında başlayan Jordon Ibe, 2012 yılında profesyonel sözleşmeye imza atarak dikkat çekti. İngiltere U18 ve U21 milli takımlarında da forma giyen kanat oyuncusu, 2016'da 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle Bournemouth'a transfer olmuş ve bu rakam kulüp rekoru olarak kayıtlara geçmişti.

Ibe, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde farklı kulüplerde forma giydi. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Adanaspor kadrosunda da yer alan tecrübeli futbolcunun yargı sürecine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

