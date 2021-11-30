Nesibe Aydın, FIBA Avrupa Kupası'nda NKA Universitas PEAC'ı ağırlayacak

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu son hafta maçında yarın Macaristan ekibi NKA Universitas PEAC takımını konuk edecek.
TOBB-ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.30'da başlayacak.
Grupta oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve 9 puanla ilk sırada yer alan Nesibe Aydın, bir üst tura çıkmayı garantiledi. Macaristan temsilcisi ise 8 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Kaynak: AA
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