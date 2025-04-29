Nesim Turan, Spor Kariyerine Veda Etti - Son Dakika
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Spor

Nesim Turan, Spor Kariyerine Veda Etti

Nesim Turan, Spor Kariyerine Veda Etti

Eski milli para masa tenisçi Nesim Turan, spora ve engellilere hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.

29.04.2025 15:40
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Aktif sporculuk kariyerini noktalayan eski milli para masa tenisçi Nesim Turan, bundan sonraki hayatında spora ve özellikle engelli vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

TSYD Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Nesim Turan, kariyerinde 19 yıl içinde 3'ü paralimpik oyunlarda olmak üzere 90 madalya kazandığını hatırlattı.

Başarılarla dolu 19 yıl geçirdiğini dile getiren Turan, "Bu zaman diliminde devletimiz, bakanlığımız yatırımları ile bizim bu günlere gelmemizi sağladı. Buradan devlet büyüklerine, beni yetiştiren hocalarıma, takım arkadaşlarımı çok teşekkür ederim. Yeni bir yola çıkma gereği duydum çünkü bu başarıları insanlara da aktarmam lazım. Ülkemizde 8 milyona yakın engelli insanımız var, buna özellikle dikkati çekmek istiyorum. Onların hayatlarına dokunmaya devam edeceğim, çünkü buna mecbur olduğumu düşünüyorum." dedi.

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları da kazandığını vurgulayan Turan, "Katıldığım hiçbir büyük yarışmayı boş geçmedim. Sporda en önemli unsur istikrardır ve Allah'a şükür ki ben o istikrarı 19 yıl boyunca çok ciddi bir şekilde sağladım. 2014 yılında Çin'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda ilk defa ülkeme dünya şampiyonluğunu getirdim. Biliyorsunuz ki masa tenisinde Çin ve Güney Kore'nin çok ciddi bir hegemonyası var. O dönemlerde onları yenmek kelimelerle anlatılmayacak kadar zordu. Ben orada sadece kendi ülkeme değil Avrupa'da da onları yenebileceğini ve bazı şeylerin değiştirilebileceğini gösteren biri oldum." ifadelerini kullandı.

Sadece aktif sporu bıraktığını vurgulayan Nesim Turan, "Ben sporu bırakamam, böyle bir hakkımın olduğunu da düşünmüyorum. Ülkeme, sporuma hizmet etmeye devam edeceğim ve gelecekte de bununla ilgili çok ciddi çalışmalarım olacak. Ülke nüfusunun yüzde 10'u olan engelli bir kitleden bahsediyoruz. Bununla ilgili daha ciddi şeylerin yapılması gerektiğine inanıyorum. Ben de bu yolda evinden çıkmayan tek engelli kalana kadar mücadelemi her alanda sürdürmeye devam edeceğim çünkü çok ciddi bir nüfustan bahsediyorum." diye konuştu.

"Sporcu olarak her gelen yöneticiye derdimi anlatmaktan sıkıldım"

Nesim Turan, devletin ve Gençlik ve Spor Bakanlığının kendilerine çok emek verdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Dönem dönem, seçilen federasyon yöneticileri ne yazık ki bazı konulara bakış açıları, bazı konulara değerlendirme şekilleriyle beni bu kararı almamda önemli rol aldı. Ben sporcu olarak her gelen yöneticiye derdimi anlatmaktan sıkıldım, çünkü bu durumu böyle anlatmak insanın artık zoruna da gidiyor. Dünya tarihinde herhalde aktif sporu en erken yaşta bırakan insanlardan biri olabilirim, açıkçası bizde biliyorsunuz yaş skalası da yok. Ama aktif sporu bırakmam demek ülke sporunu veya Türk sporuna katkım olamayacağı anlamına gelmiyor."

Paris 2025 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin rekor kırarak 28 madalya aldığını hatırlatan Turan, ""Bu ülkede paralimpik ateşinin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünen bir insanım. Bu yolda da mücadelemi vereceğim. Elimden gelen tüm mücadeleyi, onların sesi olmak için, dertlerini dile getirme yolunda da her türlü çalışmayı yapacağım. Federasyon yöneticilerinin bakış açısı, yılların verdiği sıkıntıları da eklerseniz bırakma kararı almama neden oldu. Yine de kendilerine teşekkür de etmek istiyorum çünkü bana bu süreçte nasıl bir yönetici olunmayacağını da gösterdiler." şeklinde konuştu.

Sorunları çözmek için çözümlerin belli bir seviyede yapılığını iddia eden Turan, "Benden sonra gelen insanların bu tür sorunlarla baş başa kalmaması için bu kararı aldım. Sorunların çözülmesi veya çözülmemesinden ziyade, ben bundan sonra da bunların olmaması için bu yolu tercih ettim. Yöneticilerin çoğu engellilere değil spora da farklı bakıyor. Tabii bu bir tercih meselesi, burada da bir problem yok. Sadece dönem dönem bazı federasyonlarda 'Ben seçildim en iyisini ben bilirim.' dedikleri için sorunlar yaşanıyor. Biz, engellilere bakış açısı değişsin diye yıllarca mücadele verdik." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Nesim Turan, Spor Kariyerine Veda Etti - Son Dakika

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