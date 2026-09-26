Nesine 2. Lig'de 4. hafta 4 maçla başladı, Beyoğlu Yeni Çarşı 5-1 kazandı

Nesine 2. Lig'de 4. hafta, yapılan 4 müsabakayla açıldı.

Ligde Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 4. hafta ikişer maçla başladı. Karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Beyoğlu Yeni Çarşı-Ekinciler İskenderunspor: 5-1

52 Orduspor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-1

Beyaz Grup

Ankaraspor-Somaspor: 0-1

İnegöl Kafkasspor- GMG Kastamonuspor: 4-1