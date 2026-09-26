Nesine 2. Lig'de 4. hafta 4 maçla başladı, Beyoğlu Yeni Çarşı 5-1 kazandı

Nesine 2. Lig'de 4. hafta 4 maçla başladı, Beyoğlu Yeni Çarşı 5-1 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 4. hafta, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta ikişer karşılaşmayla başladı. Beyoğlu Yeni Çarşı, Ekinciler İskenderunspor'u 5-1; İnegöl Kafkasspor ise GMG Kastamonuspor'u 4-1 mağlup etti.
Nesine 2. Lig'de 4. hafta, yapılan 4 müsabakayla açıldı.
Ligde Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 4. hafta ikişer maçla başladı. Karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Beyoğlu Yeni Çarşı-Ekinciler İskenderunspor: 5-1
52 Orduspor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-1
Beyaz Grup
Ankaraspor-Somaspor: 0-1
İnegöl Kafkasspor- GMG Kastamonuspor: 4-1
Kaynak: AA
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